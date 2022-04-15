سفن حلف الناتو تدخل «بحر البلطيق».. وقادته: نسعى للدفاع عن حدودنا

أفادت وسائل إعلام إستونية، اليوم، أن سفن حلف شمال الأطلسي «الناتو» التابعة لمجموعة الاستجابة البحرية السريعة، دخلت بحر البلطيق للمشاركة في التدريبات مع الدول الحليفة المجاورة.

سفن الناتو تدخل بحر البلطيق

وأكد موقع «news.err.ee»، أن بعض السفن المُكلفة بتلك التدريبات والتابعة للاستجابة السريعة SNMG1 التابعة للحلف، دخلت بحر البلطيق أمس، فيما ستصل السفن الأخرى إلى ميناء تالين بإستونيا، اليوم الجمعة.

وأشار الموقع الإستوني، خلال تقريره، إلى أن المهام الأساسية لتلك السفن، تتمثل في إثبات وجود الحلفاء في بحر البلطيق، إلى جانب إجراء مناورات مشتركة مع البحرية الإستونية، في ظل ما تشهده أوكرانيا من صراع جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وبدوره أكد العميد البحري آد فان دي ساندي، قائد السفن «SNMG1» التابعة للناتو، إن الهدف الرئيسي من تلك التدريبات هو إثبات تقارب الحلفاء، والتفاعل القوي بين القوات التابعة للناتو إلى جانب استعداد قوات التحالف للدفاع عن حدودها.

التدريب سيبدأ مع القوات الإستونية الأسبوع المقبل

وفي السياق، أعلنت السلطات الإستونية، أن تدريب قوات البحرية التابعة للناتو سيبدأ مع مشاة البحرية الإستونية الأسبوع المقبل، موضحة أن فرقاطات الناتو الثلاث جاء إلى ميناء تالين بإستونيا من المياه الشمالية الدولية في النرويج.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن هذه المجموعة والتي تدعى «SNMG1» تعد واحدة من ضمن أربع وحدات أخرى تابعة للبحرية الدائمة للحلف، وجزء من قوة المهام المشتركة للحلف، موضحة أنه من المتوقع أن تحل مجموعة أخرى محل تلك المجموعة المتواجدة حاليا في إستوانيا.

وتأتي تلك التدريبات بعد يومين من زيارة زعماء دول البلطيق إلى أوكرانيا، التي تشهد صراعا مستعرا مع روسيا منذ 50 يوما، حيث تسعى موسكو لوقف التمدد الشرق لحلف شمال الأطلسي في المنطقة، فيما تحاول كييف بكل السبل الانضمام إلى ذلك الحلف.