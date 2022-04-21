تأثر أسهم «أسمنت سيناء» بعد الحكم على رجل الأعمال حسن راتب

شهدت التداولات على أسهم شركة السويس للأسمنت تراجعات قوية خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، ليهبط السهم بأكثر من 8.13%، بعد الحكم على رجل الأعمال حسن راتب بالسجن المشدد 5 سنوات في قضة الآثار الكبرى.

السجن المشدد 5 سنوات

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 21 أبريل 2022، حكمها بالسجن 5 سنوات على رجل الأعمال حسن راتب، و10 سنوات لـ علاء حسانين الشهير إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت»، وغرامة مليون جنيه، لإدانتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».

أداء هابط لسهم أسمنت سيناء

وقال حسام عيد محلل مالي يشركة إنترناشيوتال لتداول الأوراق المالية، إن سهم أسمنت سيناء يشهد أداء هابطا منذ بداية أزمة رجل الأعمال حسن راتب، وبعد أن صدر حكم ضد رئيس مجلس إدارته اليوم بالسجن المشدد 5 سنوات، انعكس على أداء السهم بجلسة اليوم بالترقب وانتظار ما بعد صدور الحكم.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التداولات على السهم خلال اليوم، كانت تداولات ضعيفة للغاية، حيث تم التداول على 3132 سهم فقط، بقيمة 19,986 جنيه، الأمر الذي انعكس على متوسط سعر الإغلاق بعدم التغيير.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد قامت في يوم 28 يونيو 2021، بإلقاء القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذًا لأمر النيابة العامة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لاتهامه في قضية الآثار المتهم فيها «نائب الجن والعفاريت» علاء حسانين.

وجدير بالذكر أن، رجل الأعمال حسن راتب هو من أنشأ مصانع أسمنت سيناء والتي حققت نجاحات كبيرة في مجال الأسمنت البرتولاندي والأسمنت الأبيض، قبل أن يبيع مليوني سهم من حصته فى «أسمنت سيناء» بقيمة 16.5 مليون جنيه عام 2019.