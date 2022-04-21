اتحاد المهن الطبية يوقف تقديم خدماته لمدة يومين

أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد خلال يومي الأحد والإثنين 24 و25 أبريل الحالي، لمنح موظفي الاتحاد إجازة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بجميع الإدارات.

موعد استئناف العمل بـ«المهن الطبية»

وأشار حمزة، إلى استئناف العمل وتقديم الخدمات لأعضاء نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، بدءا من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022.

يأتي ذلك على خلفية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا

ويستعد اتحاد نقابات المهن الطبية، لفتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج استثنائيا يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل 2022، للأعضاء المشتركين بمشروع العلاج بالفعل، ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، وبغرامة 30%، علما بأنّه لن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، وسيتم السداد عن طريق خدمة فوري، من خلال أكواد: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760، وليس بحضور الأعضاء للمقرات.

ويتلقى الاتحاد الاستفسارات كافة بشأن أعمال وأنشطة الاتحاد «مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات»، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603، في مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

وبلغ عدد الأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، من النقابات الطبية الأربعة «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، أطباء الأسنان»، نحو 400 ألف و417 عضوا خلال عام 2021، وبلغت التحويلات العلاجية للمستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة عن طريق خدمة الواتس آب نحو 444 ألف تحويل.