نهاد أبوالقمصان: مسلسل فاتن أمل حربي يظهر 3 نماذج من الشيوخ

قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، يكشف المتاجرين بالدين، ومن الذي يقف ورائهم، وكيف يمكنهم التربح وتحقيق ثروات طائلة من وراء ذلك، من خلال تقديم برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال اللجان الإلكترونية و«الترافيك» لتحقيق هذه الأهداف.

صورة المشايخ في مسلسل «فاتن أمل حربي»

ورصدت «أبوالقمصان» ثلاثة نماذج من المشايخ تنتاولها أحداث المسلسل، وهم: الشيخ ريحان الذي اطمأنت إليه «فاتن أمل حربي» وأحست بالأمان في وجوده، ودعمها في أحلك ظروفها بعد خسارة القضية، وهو الذي يحفظ أولادها القرآن، موضحة: «تعلمنا الدين والقرآن على أيدى مثل هذا الشيخ الذي ائتمنته فاتن على شنطة الفلوس اللي اترمت عليها زي المصيبة».

وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: المسلسل يتحدث عن شخصيتين آخريين من المشايخ وصفتهما وهما من الشباب الطموح، وهما؛ الشيخ يحيى الطموح في اتجاه الاجتهاد إعمالًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للمجتهد أجران إذا أصاب، وإذا أخطأ فله أجر، والنموذج الثالث هو الشيخ عبدالعظيم الطموح للمال والشهرة».

وأضافت: «نأمل أن يكون المسلسل ساحة للنقاش وفرصة للاجتهاد، ونطمح أن يتمكن المسلسل من تغيير أوضاع قانونية ظالمة ومجحفة».

بيذكر أن نهاد أبوالقمصان شاركت في مسلسل «فاتن أمل حربي» بالمراجعة القانونية للعمل، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم والفنان شريف سلامة، وإخراج محمد العدل، ويناقش المسلسل المشكلات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع وعلى رأسها معاناة المرأة بعد الطلاق، ومن بينها قضايا الولاية التعليمية والنفقة والحضانة ورؤية الأطفال وغيرها.

مواعيد مسلسل «فاتن أمل حربي»

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» يوميًا في رمضان و حصريًا على شبكة قنوات سي بي سي، الساعة 7:35 مساءً، والإعادة الأولى، في 12:40 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة الثانية في الساعة 10:15 صباحًا.