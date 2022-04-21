«الحيني»: التخارج من «إنكوليس» يؤكد الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية

أعلن تحالف مساهمي المال العام، المكون من «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي، انتهاء عملية بيع كامل حصصهم برأسمال الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس»، والبالغة 7,729,720 سهم، بنسبة 38.65% من إجمالي رأسمال الشركة، وذلك بسعر 41 جنيها مصريا للسهم.

«الحيني»: مساهمة مستقرة من منذ إنشاء الشركة

من جانبه، صرح باسل الحيني، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، بأن مساهمة شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعين للمجموعة في شركة إنكوليس كانت مستقرة منذ إنشاء الشركة، والتي لقيت من مساهميها كل الدعم والمساندة خلال تاريخها المشرف في مجال التأجير التمويلي.

التخارج ليس إنقاصا لـ«إنكوليس»

وأضاف «الحيني»، أنَّ قرار التخارج لا يعتبر إنقاصاً من قدر شركة «إنكوليس»، بل لعله شهادة نجاح، لكون المساهمة نمت ووصلت لمرحلة من النضج تستدعي بيعها في إطار الإدارة النشطة لمحفظة مساهمات مجموعة مصر القابضة للتأمين، خاصةً أنَّ المجموعة قامت مؤخراً بتأسيس شركة تأجير تمويلي وتخصيم مملوكة بالكامل لها كباكورة للتوسع في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بما يتعدى خدمات التأمين.

كما أشار إلى انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية لهذه الشركة – مصر فاينانس للخدمات المالية – وأول اجتماع لمجلس إدارتها يوم 21 مارس 2022.

وأوضح «الحيني» أنَّ التخارج الناجح من الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» نموذج للنهج الجديد بالإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للمجموعة وتعظيم العائد عليها، وقد حققت نمواً بلغ 24% عن العام 2020/2019 لتربو على 75,7 مليار جنيه مصري، مما يجعل مجموعة مصر القابضة للتأمين قبلة للمستثمرين الجادين ويضعها فى طليعة الشركات التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

وتأسست الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» في عام 1997 من قبل مجموعة من المؤسسات المالية، وهي أحد أقدم الشركات التي تعمل في مجال التأجير التمويلي في مصر، وفي عام 2002 أصبحت أول شركة تأجير تمويلي تدرج في البورصة المصرية.

وتمكنت الشركة بنهاية عام 2021 من تحقيق أرباح قدرها 82 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 11% عن صافي أرباح عام 2020.