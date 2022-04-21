«جدعنة أولاد الأصول».. مسن يبادر بدفع فلوس لشاب فقد أمواله

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، حيث طلب من مسن أموالا يستقل بها مواصلة، وسأل الرجل عن المال فقال له: «والله العظيم ما معايا فكة، أنا معايا 100 جنيه، استنى أفكها».

وتابع الرجل: «مفيش موقف محرج ولا حاجة، أنا ساكن هنا وهتمشى، اتكل أنت على الله».

وفي أعقاب ذلك قرر مذيع البرنامج إعطاء أموال لبائع البطاطا، وقال له: «إحنا بنعمل مواقف إنسانية لبرنامج تلفزيوني وحضرتك راجل كريم أكرمتنا ورايح تفك علشانا وبنشكرك وبنقولك ألف شكر»، ليرد عليه الرجل بقوله: «أنا محمود عبدالمحسن ومكنتش أعرفك لكن أنت معرفه خير الحمد لله، والناس الطيبين بيساعدوا، غير كده محدش بيعمل حاجة في الوقت ده».

برامج تلفزيون الوطن

يقدم تلفزيون جريدة «الوطن»، عدة برامج في شهر رمضان الكريم، منها برامج دينية واجتماعية وترفيهية وخدمية، في إطار سعي الجريدة لتقديم وجبة مميزة ودسمة لمتابعيها خلال الشهر الكريم، وتلبية جميع رغباتهم واحتياجاتهم خلال رمضان.