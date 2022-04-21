أسعار كحك العيد في منافذ «التموين».. تبدأ من 85 جنيها للكيلو «فيديو»

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ علب الكحك والبسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن قيام الشركات التابعة للوزارة بتوفير هذه العلب في منافذها على مستوى المحافظات، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها المعروضة في محال الحلويات والمخابز الخارجية بنسبة 30%.

بالسمن البلدي.. أسعار كحك العيد في منافذ التموين

من جانبه، قال الدكتور أحمد العيسوي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، إحدى شركات وزارة التموين، إنه تم إنتاج كحك العيد هذا العام من السمنة البلدي الخالصة، وليس المخلوط بالسمن الصناعي، وذلك لتحسين جودته، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن تكون الأسعار في متناول جميع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، في بث مباشر لبوابة «الوطن»، أن منتجات الكحك من شركة مطاحن شمال القاهرة التابعة لوزارة التموين يتم ضخها في منافذ الشركة المنتشرة على مستوى معظم المحافظات، وعددها 26 منفذا، حيث سجلت الأسعار التالي:

** كيلو الكحك السادة 85 جنيها.

** كحك بالمكسرات 105 جنيهات.

** كحك محشو ملبن وعجوة 85 جنيها.

** كيلو بيتي فور مشكل 105 جنيهات.

** كيلو بسكويت لوكس 80 جنيها.

** كيلو بسكويت عادي 70 جنيها.

** كيلو غُريبة 100 جنيها.

عروض علب كحك العيد

فيما تقدم منافذ شركة مطاحن القاهرة عدة عروض على علب الكحك المشكل، حيث تشمل أسعار العروض التالي:

** علبة مشكل 1 كيلو جرام 80 جنيها.

** علبة مشكل 2 كيلو جرام 180 جنيها.

** علبة مشكل 2.5 كيلو جرام 240 جنيها.

** علبة مشكل 3 كيلو جرام 280 جنيها.