أسعار كحك العيد في سوهاج: تبدأ من 100 جنيه و«الحشو بيفرق»

يعد «خبيز العيد» من طقوس عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك في محافظة سوهاج، ويطلق مصطلح «خبيز العيد» على بسكويت النشادر و«الغريبة» و«البيتي فور» والكحك، أو كما يسمى بمحافظة سوهاج وصعيد مصر «الناعم».

كما تغنى به الفلكلور الشعبي الصعيدي بأغنية «ناعمة وغريبة» في ذكر لمخبوزات العيد.

صناعة الكحك بالمنزل في القرى

وتحرص مختلف العائلات في القرى على صناعة الخبيز داخل المنزل، إذ يجتمع نساء العائلة معًا، لصنعه ثم توزيعه فيما بينهما، بينما ينتشر شراؤه في مدن ومراكز محافظة سوهاج.

أسعار كحك العيد في محافظة سوهاج

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار خبيز العيد بمحافظة سوهاج، والتي تختلف حسب صناعته سواء «بالسمن البلدي»، أو «بالزبد النيوزلندي»، أو «بالسمن النباتي والزيت»، ويعد الأعلى سعرًا السمن البلدي، يليه الزبد النيوزلندي ثم السمن النباتي والزيت.

ويبدأ سعر كيلو «بسكويت النشادر» المصنوع من السمن البلدي 150 جنيها، أما المصنوع بالزبد النيوزلندي فيصل سعره لـ130 جنيها، والمصنوع بالسمن النباتي والزيت، يصل سعره لـ110 جنيهات.

أسعار كحك العيد في محافظة سوهاج

ويبدأ سعر الكحك السادة المصنوع من السمن البلدي 140 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكحك المحشو بالمكسرات «عين جمل»، ومصنوع بالسمن البلدي 165 جنيهًا.

ويبدأ سعر كيلو الكحك السادة والمحشو ملبن المصنوع من السمن النباتي 100 جنيه.

ويبدأ سعر «الغريبة» المصنوعة من السمن البلدي 145 جنيهًا للكيلو، بينما يبدأ سعر كيلو «الغريبة» المصنوعة من السمن النباتي 100 جنيه.

ويبدأ سعر «بسكويت الزبدة» المصنوع من السمن البلدي من 155 جنيهًا للكيلو بينما يبدأ سعر الكيلو المصنوع من السمن النباتي من 120 جنيهًا.

ويبدأ سعر «البيتي فور» المصنوع من السمن البلدي من 150جنيهًا للكيلو «شيكولاتة أو فانيليا»، بينما يبدأ سعر كيلو «البيتي فور» المصنوع من السمن النباتي 120 جنيهًا، «شيكولاتة وفانيليا».

فضلا عن السابليه الذي يبدأ الكيلو منه العادى بالسمن البلدي بـ160 جنيهًا، والمحشو مكسرات وشيكولاته يبدأ من 180 جنيهًا، فيما يبدأ كيلو السابليه بالسمن النباتي 130 جنيهًا.

«علبة المشكل» الأكثر رواجًا

أما «علبة المشكل» فهي تلقى إقبالًا كبيرًا وفقًا لما أكدته «مروة محمد» صاحبة مجموعة عبر «الفيسبوك» لمخبوزات العيد، فيبدأ سعرها من 120 جنيهًا.