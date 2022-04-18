أسعار كحك العيد في معارض أهلا رمضان بالمنوفية.. الكيلو بـ35 جنيها

تواصل معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية، تقديم خدماتها للجمهور من خلال زيادة المعارض في جميع مدن وقرى المنوفية، حيث تسعى لتقديم كل ما يحتاجه المواطن المنوفي من مواد غذائية متنوعة وبأسعار مخفضة تصل التخفيضات فيها إلى 30%، للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

كحك العيد في معارض أهلا رمضان

وتقدم معارض أهلا رمضان في المنوفية، كل ما تحتاجه الأسر، حيث تم توفير كحك العيد في معرض أهلا رمضان في مدينة شبين الكوم بأسعار مخفضة، وسجل طبق الكحك 10 جنيهات فقط، وتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 45 جنيها، وشهدت هذه المعروضات إقبالا كبيرا من أبناء محافظة المنوفية.

كبير مفتشي التموين: الأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين

وأكد صابر مغربي كبير مفتشين بمديرية التموين في المنوفية، أن معارض أهلا رمضان تقدم كافة الخدمات المواطنين بأسعار مخفضة تسهيلا عليهم في ظل توجيهات الدولة المصرية، مؤكدا أن الإقبال كبير علي معارض أهلا رمضان في جميع مدن ومراكز محافظة المنوفية، مشيرا إلي أن جميع المتتجات العذائية واللحوم متوفرة وبكميات كبيرة.

وأضاف كبير مفتشي التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعارض مستمرة خلال الفترة المقبلة مع زيادة كم المعروض من احتياجات المواطنين من كحك العيد والبسكويت بأشكالها المختلفة، موجها الشكر لجميع التجار المشاركين في المعارض وتقديم أسعار المواد الغذائية بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين.