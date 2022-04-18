رئيس التحرير

محمود مسلم

أسعار كحك العيد في معارض أهلا رمضان بالمنوفية.. الكيلو بـ35 جنيها

كتب:

إبراهيم الديهي
12:24 م | الإثنين 18 أبريل 2022
كحك العيد في معارض أهلا رمضان في المنوفية

كحك العيد في معارض أهلا رمضان في المنوفية

تواصل معارض أهلا رمضان في محافظة المنوفية، تقديم خدماتها للجمهور من خلال زيادة المعارض في جميع مدن وقرى المنوفية، حيث تسعى لتقديم كل ما يحتاجه المواطن المنوفي من مواد غذائية متنوعة وبأسعار مخفضة تصل التخفيضات فيها إلى 30%، للتخفيف عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

كحك العيد في معارض أهلا رمضان 

وتقدم معارض أهلا رمضان في المنوفية، كل ما تحتاجه الأسر، حيث تم توفير كحك العيد في معرض أهلا رمضان في مدينة شبين الكوم بأسعار مخفضة، وسجل طبق الكحك 10 جنيهات فقط، وتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 45 جنيها، وشهدت هذه المعروضات إقبالا كبيرا من أبناء محافظة المنوفية.

كبير مفتشي التموين: الأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين

وأكد صابر مغربي كبير مفتشين بمديرية التموين في المنوفية، أن معارض أهلا رمضان تقدم كافة الخدمات المواطنين بأسعار مخفضة تسهيلا عليهم في ظل توجيهات الدولة المصرية، مؤكدا أن الإقبال كبير علي معارض أهلا رمضان في جميع مدن ومراكز محافظة المنوفية، مشيرا إلي أن جميع المتتجات العذائية واللحوم متوفرة وبكميات كبيرة.

وأضاف كبير مفتشي التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعارض مستمرة خلال الفترة المقبلة مع زيادة كم المعروض من احتياجات المواطنين من كحك العيد والبسكويت بأشكالها المختلفة، موجها الشكر لجميع التجار المشاركين في المعارض وتقديم أسعار المواد الغذائية بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين.

اقرأ المزيد:

مصرع أب واثنين من أبنائه أسفل منزل في المنوفية

والد ضحية الغدر في المنوفية يكشف تفاصيل الواقعة: «اتقتل بسبب 5 جنيه»

تعيينات شركة مياه المنوفية.. موعد اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين

تشييع جثمان طفل سقط عليه لوح خشبي من مبنى تابع لـ«المنوفية الجامعي»

إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنيا.. ودعم أيتام المنوفية «فيديو»

محافظ المنوفية يُدشن بدء أعمال إنشاء سوق وموقف حضاري نموذجي بـ«سمادون»

مصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء لعب الكرة بمنزله في المنوفية

«صحة المنوفية»: انخفاض أعداد مصابي كورونا في العزل إلى 50 حالة

أورمان المنوفية: تقديم مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام
بقلم إبراهيم الديهي