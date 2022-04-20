«التموين» تعلن استمرار صرف مقررات مايو 2022 دون تقديم للموعد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن صرف مقررات وحصص تموين شهر المايو المقبل سيتم في موعد صرف التموين الشهري والمحدد ببداية الشهر، إذ تتيح الوزارة إمكانية صرف التموين على مدار أيام الشهر من بدايته حتى آخر يوم فيه، لذا تقرر استمرار صرف تموين شهر مايو يوم الأحد المقبل الموافق 1 من نفس الشهر، وهو القرار المعمول به بشأن صرف مستحقات المواطنين شهريا من الدعم السلعي.

صرف الاستعاضة الأولى لمنافذ البقالين نهاية الشهر الجاري

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تأمين توافر السلع الغذائية في فروع منافذ بقالي التموين وذلك من خلال صرف الاستعاضة الأولى للسلع، من المخازن لمنافذ صرف السلع نهاية شهر إبريل الجاري، من أجل إتاحة السلع الغذائية في منافذ البقالين لصرفها للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية.

حصة البطاقة التموينية من السلع

تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة كل بطاقة تموينية على حسب عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، إذ يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على 50 جنيها في صورة سلع حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بداية من الفرد الرابع، حيث تحصل بطاقة تموين المقيد على 4 أفراد على سبيل المثال «8 أكياس سكر، و4 زجاجات زيت، و2 كيس أرز».

فيما اقتربت نسبة صرف السلع التموينية على الاكتمال، حيث تبلغ حاليا نسبة صرف السلع 85% من اجمالي المواطنين المستحقين للدعم التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مدرجا على 23 مليون بطاقة تموينية، وذلك من جميع منافذ صرف السلع سواء منافذ البقالين أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.