بنك مصر يحتل المركز الـ15 في تصنيف «لينكد إن» 2022

صُنف بنك مصر ضمن أفضل 15 مؤسسة للعمل طبقًا لتصنيف «لينكد إن» في مصر 2022، وجاء الاختيار في ضوء ضمان البنك توفير بيئة ملائمة لثقافة إيجابية ذات قيم مشتركة لتعزيز الشعور العميق بالولاء والانتماء بين العاملين، كما يجري تشجيع المبادرات والابتكارات والأفكار الجديدة من فريق العمل بالبنك، وتعمل إدارته على تشجيع المنافسة البناءة والإبداع؛ ويعد ذلك فرصة حقيقية لزيادة الكفاءة والفعالية في أداء المهام، كما يوفر البنك بيئة عمل إيجابية من خلال دعم التنوع والمساواة والشمول بشكل أساسي.

تطوير برامج التدريب بما يتماشى مع سوق العمل

ويحرص بنك مصر على ريادته بين البنوك بالقطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير كوادره ممن يمتلكون الجدارات الأساسية والفنية بالمستوى المطلوب في كافة مجالات العمل المصرفي، وإنطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية، جرى تطوير سياسات وبرامج التدريب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

تأهيل فرق عمل من ذوي الكفاءات والارتقاء بالمهارات

ولا يدخر بنك مصر جهدًا لتمكين موظفيه وتأهيل فرق عمل من ذوي الكفاءات، كما لا يقتصر اهتمام بنك مصر بموظفيه على الارتقاء بمهاراتهم وتحسين كفاءاتهم للوصول إلى أفضل معدلات الأداء.

ويتيح البنك للعاملين كافة الفرص لتحقيق التطور المهني، بهدف مواكبة التطورات الموجودة على الساحة وذلك على مدار مسارهم المهني.

برامج تمويلية وصحية تشمل أسر العاملين

ويوفر بنك مصر برامج تكميلية لموظفيه تشتمل على برامج تمويلية، وبرامج صحية تشمل الأسرة بأكملها، هذا بخلاف البرامج الترفيهية المختلفة، وذلك حرصًا على الموازنة بين العمل والحياة الشخصية، كما يحرص على توفير وسائل انتقال مناسبة لموظفيه.

أكثر من 20 ألف موظف بشبكة فروع بنك مصر

ويبلغ فريق العمل بالبنك أكثر من 20 ألف موظف، هم المحرك الأساسي لكل نجاحاتنا في مختلف المجالات، باعتبارهم أهم أصول المؤسسة والنواة الصلبة الداعمة لإنجازات ونجاحات البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي.

فروع البنك في مصر والإمارات وباريس وألمانيا ولبنان

كما تمتد شبكة فروع البنك إلى أكثر من 800 فرع تنتشر في كل من مصر، بجانب 5 فروع في الإمارات، وفرع في باريس، وبنك تابع في ألمانيا، و12 فرعًا يتولى إدارتها بنك تابع في لبنان، ومكتب تمثيلي في أبيدجان بكوت ديفوار يديره البنك التابع له في لبنان، فضلاً عن 4 مكاتب تمثيلية موجودة في موسكو بروسيا الاتحادية، كوانزو بجمهورية الصين الشعبية، سيول بكوريا الجنوبية، وميلانو بإيطاليا.

وتتعدد المجالات التي يضخ بنك مصر استثماراته بها منذ تأسيسه، عبر إنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما.

وواصل بنك مصر دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا الى جانب شركات الاستثمار ومنها شركة مصر كابيتال و شركة سي اى كابيتال .

يعد هذا التصنيف استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال الموارد البشرية إذ سبق للبنك أن حصد في مجال الموارد البشرية جائزة مؤسسة «ذا ديجيتال بانكر» كأفضل استراتيجية للموارد البشرية – مصر لعام 2020.

ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، إذ أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.