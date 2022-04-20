علي جمعة: الشيخ الباجوري ألف في الكثير من العلوم ونقل عنه الغرب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري كان يحيا في فترة الحملة الفرنسية على مصر، وأحبه الطلبة بشكل كبير، لافتا إلى أنه قد ألف في الكثير من فروع العلم الشرعي، كالأصول والفقة والعقيدة واللغة والمنطق وأداب البحث والمناظرة.

جمعة: بسّط العبارات المعقدة بتفصيل دقيق

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الباجوري نجح بمؤلفاته تلك بتحويل تلك العلوم من العبارات المعقدة القديمة، التي كان الغرض منها الحفظ، إلى ما الذي يعنيه هذا بالتفصيل والتفريع والتصوير الدقيق، الذي وبعد أن تفهمه تتغير حياتك وطريقة تفكيرك وعطاؤك للأخرين.

جمعة: الشيخ الباجوري وضع المنهج الدراسي الحديث

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أن الشيخ الباجوري لم يكن أثناء عرضه الجديد بأسلوبه وصياغته الجديدة مفرطا من شيء مما مضى، وقام بنقل التراث من حالة الغموض إلى حالة فك شفرة التراث والأداء المتميز بأعلى مستوى من التحقيق والتنميق والتدقيق والتذويق، «نقى التراث وأعاد صياغته وجعله قابلا للتعليم والتدريس، ووضع المنهج الدراسي الحديث».

وأكد أنه نجح أيضا في وضع الكتب التي يحتاج إليه الجميع، والتي أخذه الغرب عنه كمرجع أصلي يرجع إليه في مختلف الأبواب، «كان لما يدخل في علم يفهمهولك ابتداءً من مين اللي حطه وإيه الهدف وموضوعه ومبادئه العشر والتي كان يتكلم عنها بمنتهي السلاسة ثم يدخل في الشرح والترتيب والبيان».