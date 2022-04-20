علي جمعة: من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث درسا وفهما وتعميقا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مشروع الشيخ إبراهيم الباجوري الأساسي كان يتمثل في الموقف من التراث تدريسا وعرضا وفهما، لافتا إلى أن لقبه «صاحب الحاشية» سببه هو أن حاشيته مازالت تدرس حتى الآن في الأزهر، «طرق التأليف تطورت عبر السنوات، وفي بداية الأمر بالقرون الأولى دونت العلوم في صورة العرض».

جوهرة التوحيد هي عبارة عن قصيدة شرحها الشيخ إبراهيم اللقاني

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن حاشية الشيخ الباجوري متفرقة، فله حاشية على الفقه والمنطق والتوحيد، «جوهرة التوحيد هي عبارة عن قصيدة شرحها الشيخ إبراهيم اللقاني، ولما شرحها أقام حاشية على هذا الشرح».

جمعة: من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث درسا وفهما وتعميقا

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أنه دائما ما ينتقي الكتب التي لها تأثير ويقبل عليها الطلبة بعدما قرئ ففهم ولم يحفظ، «إحنا مش عايزين اللي بيحفظ، عايزين اللي يقرا فيفهم، وتملي نتذكر كلام الشيخ أمين الخولي رحمه الله عندما قال (من أراد التجديد فعليه أن يقتل التراث درسا وفهما وتعميقا)».

وأكد أنه وفي حال نفذ الشخص ما قاله الشيخ أمين الخولي فيكون من السهل عليه أن يختار ويقبل ويرفض، «توصل للدرجة دي لما تبقي فاهم، لكن لما تدخل وأنت مش فاهم وبعدين ترفضه لأنك مش فاهمة يبقي المرء عدو ما جهل، والإمام الباجوري بكتاباته هي الأقرب للقارئ المعاصر».