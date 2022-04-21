علي جمعة: الإمام السيوطي نجح في توليد عدد من العلوم بمشروعه التجديدي

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإمام السيوطي قد ولّد الكثير من العلوم، وكان مشروعه التجديدي هو موقفه من التراث تحقيقا ودرسا وتدريسا وجمعا وتوليد للعلوم «نجح في توليد العلوم من الماضي مش هدمها، ودايما بنفتكر كلام الشيخ أمين الخولي عندما قال من أراد التجديد فيقتل التراث درسا وعمقا».

جمعة: ولّد علما سُمي فيما بعد بعلوم القرآن

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإمام السيوطي قد ولد علما سمي فيما بعد بعلوم القرآن، ولم يكن موجودا من قبله بالرغم من وجود علوم كالقراءات والتفسير وغريب القرآن، ولكن علوم القرآن لم تكن موجودة من قبل، «بدأ يجمع من خلال التاريخ والتفسير والقراءات وكتب الأدب كل ما يخص القرآن».

جمعة: الاتقان في علوم القرآن علم وضعه الإمام السيوطي

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أن الاتقان في علوم القرآن وبعدما وصل إليه الإمام السيوطي فقد وجد الإمام الزركشي قد ألف بنفس المعني ولكن قد أسماه البرهان بعلوم القرآن، «لما حصل على النسخة فرح بها، ولكن لما بصلها وجد أنه زود حاجات مش موجودة عند الزركشي».

وأكد أن الإمام السيوطي قد ألف في الطب واللغة والفقة وأنشأ مادة يتم تدريسها حتى الآن من كتابه في الأزهر، وهي الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية، وهي موجودة وألف فيها بن الوكيل ولكن لم يتمها وألف فيها ابن السبكي والإمام السيوطي، «لما تطلع على الإمام السيوطي تجده شيئًا آخر غير تقي الدين السبكي أو ابن الوكيل».