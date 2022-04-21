ماهي الليالي الوترية في رمضان 2022؟.. تبدأ مغرب اليوم

يتحرى المسلمون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة خلال الليالي الوترية، ولذلك كثرت عمليات البحث عن سؤال مفاده «ما هي الليالي الوترية في رمضان 2022».

ومن المقرر أن تبدأ ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 2022 بدءا من مغرب اليوم الخميس الموافق 20 رمضان، إذ تعد هذه الليلة ليلة 21 من رمضان، ويتحرى المسلمون في هذه الليالي العشر ليلة القدر، لاسيما في الليالي التورية، ويستعرض التقرير التالي مواعيد الليالي الوترية.

ما هي الليالي الوترية في رمضان 2022؟

الليالي الوترية في رمضان 2022، من المقرر أن تبدأ مساء اليوم الخميس 21 أبريل والتي توافق ليلة 21 من رمضان، ثم السبت 23 أبريل والتي توافق ليلة 23 من رمضان، ثم الاثنين 25 أبريل والتي توافق ليلة 25 رمضان، والأربعاء 27 أبريل ليلة 27 من رمضان والتي يظن كثيرون أنها توافق ليلة القدر، والجمعة 29 أبريل ليلة 29 من رمضان.

أدعية أخرى تقال في ليلة القدر

واستكمالا للحديث عن الليالي الوترية في رمضان 2022، يمكن ترديد مجموعة من الأدعية لتكون دعاء ليلة القدر، كما يمكن للمسلم ترديد ما يشاء من أدعية في الخير، ويطلب من المولى عز وجل ما يحتاجه طمعا في الاستجابة، ونيل ثواب هذه الأيام المباركة وليلة القدر، ويمكن ترديد دعاء: بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استغفر الله وأتوب إليه «3 مرات»، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين «3 مرات»، رضيت بالله ربا.

الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان

وهناك مجموعة أدعية يمكن ترديدها لتكون الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان، وأبرز ما جاء في السنة النبوية الشريفة، عن دعاء العشر الأواخر من رمضان، والذي جاء: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».