دعاء ليلة القدر.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

دعاء ليلة القدر، من الأدعية التي يكثر البحث عنها بالتزامن مع بداية الليالي الوترية في شهر رمضان الجاري، وهي ليلة 21 رمضان، إذ يبحث المسلمون في شتى بقاع الأرض عن أدعية ليلة القدر، والتي من بينها الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، وهو دعاء يستن ترديده في العشر الأواخر من رمضان، تحسبا لحلول ليلة القدر في أي منها، وليس لكل ليلة دعاء منفصل ومخصوص لها.

دعاء ليلة القدر

وبخصوص دعاء ليلة القدر تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها، كما يمكن للمسلم ترديد ما يشاء من أدعية في الخير، ويطلب من المولى عز وجل ما يحتاجه طمعا في الاستجابة، ونيل ثواب هذه الأيام المباركة وليلة القدر، ويمكن ترديد دعاء: "بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استغفر الله وأتوب إليه «3 مرات»، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين «3 مرات»، رضيت بالله ربا.

أدعية ليلة القدر

ويتواصل الحديث عن موضوع دعاء ليلة القدر، فيمكن ترديد الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت».

«اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه، وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح، يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا».

ليلة القدر

واستكمالا للحديث عن دعاء ليلة القدر، فمن ضمن صيغ الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربي إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عافيًا عن المجرمين، ربي ارزقنا ما نتمنى عاجلا غير آجل يا رحمن يارحيم، يارب وما خاب من قال يارب فصل على محمد وآله صلاة كاملة تامة».