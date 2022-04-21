علي جمعة: الإمام السيوطي كان متمتعا بالذكاء وجاء بما لم يأت به غيره

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرحلة في طلب العلم هو جزء لا يتجزء من حضارة المسلمين كافة، لافتا إلى أن الإمام السيوطي قد نشأ في فترة تواجد فيها الكثير من المشايخ الكبار، كما وكان متمتعا هو بالذكاء والفطنة والتقوى، «كان تحت يده مكتبه عامرة، وجاء بما لم يأت به غيره».

جمعة: الإمام السيوطي ألف كتاب اسمه «الحاوي للفتاوي»

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن الإمام السيوطي قد ألف كتاب اسمه «الحاوي للفتاوي» وبه 80 كتاب ومكون من مجلدين كاملين، «الرسالة فيه عبارة عن 20 أو 17 صفحة، وده لأنه كان يبحث في المسألة بحثا عميقا وواسعا حتى يلم بأطرافها».

وأوضح ضيف برنامج مصر أرض المجددين أن الإمام السيوطي كان له كتاب في تفسير معني الاختلاج وحمل اسم «المنهاج في تفسير الاختلاج»، «الاختلاج ده معناه أن العين بترف، ووجد ان الاختلاج ليس في العين وحدها ولكن ممكن تكون في طرف الأنف أو صرصور الودن أو رأس الأصبع».

وأكد أن الإمام السيوطي قد ذكر في الجامع الكبير ما يقارب الـ46 ألف نص حديث، وكان الصحيح منهما ما يقارب الـ15 ألف نص، «كل الكلام ده هو عمله وعمل الجامع الكبير وطبع وزيادت على الجامع الصغير والزيادات طبعت وشرحت، وكلها حاجات حسية ومرقمة».