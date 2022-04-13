توقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. موعد الانعقاد

تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

وتشيرالتوقعات إلى أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، سيشهد قرارا برفع أسعار الفائدة، وأرجعوا هذه التوقعات إلى تطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي.

مراقبة المركزي المصري للأسواق

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إنها تتوقع أن يراقب البنك المركزي التطورات في الأسواق نتيجة للتحركات التي شهدتها الأسواق، بعد رفع أسعار الفائدة 1% وإصدار الشهادات الإدخارية الجديدة بعائد 18%، لتعويض المدخرين.

استمرار الارتفاع التدريجي للتضخم

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي وبشكل طفيف في معدلات التضخم على مدى الأشهر المقبلة، لتسجل أعلى مستوى في شهر أغسطس 2022، عند 12% على أساس سنوي، ثم بعد ذلك ستبدأ في الانحسار وتعود مرة أخرى إلى ما دون مستويات 9% بحلول فبراير 2023.

رفع الفائدة 1% في مارس الماضي

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الاثنين 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وعقب هذا القرار، أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد نسبته 18%.

رفع الفائدة مرتبط بالتطورات العالمية

وتابعت، رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن هناك ترقب، هل سيكون هناك احتياج إلى رفع المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بـ1%، وهو مرتبط بالتطورات العالمية، وتحركات الاحتياطي الفيدرالي الخاصة برفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وتعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، اجتماعها المقبل يومي 3 و4 مايو المقبل للنظر في مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات تشير إلى رفعها بنسبة 0.25% أو 0.50%.

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد قرر آخر اجتماع في مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018 بنسبة 0.25%، للتصدي إلى التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته نحو 40 عاما.