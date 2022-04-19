10 أيام إجازة رسمية للبنوك خلال شهر أبريل الجاري.. تعرف عليها

أعلن البنك المركزي المصري منح البنوك المحلية 10 أيام إجازة رسمية، خلال شهر أبريل الحالي، تتكون من عطل رسمية للأعياد الدينية والمناسبات القومية.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له، أن يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 و25 أبريل 2022، يعدان إجازات رسمية للبنوك العاملة في مصر لاعتبارهما أيام أعياد، الأول بمناسبة عيد القيامة المجيد، والثاني مناسبة قومية احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

24 و25 أبريل إجازات شم النسيم وعيد العمال

وتابع البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم،: «سيتم استئناف عمل البنوك المصرية صباح يوم الثلاثاء، الموافق 26 أبريل 2022».

وفي بيان سابق، كان البنك المركزي المصري قد أوضح أن هناك 8 أيام متتالية سيتمتع فيها العاملون بالبنوك المحلية بإجازات للعطل الرسمية الأسبوعية، بالإضافة إلى أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تبدأ من 29 شهر أبريل وتنتهي في 7 مايو المقبل.

إجازة عيد العمال القومي

كما سيتخلل تلك العطلة الطويلة، بحسب البنك المركزي، يوم إجازة احتفالا بعيد العمال القومي في مطلع مايو، والذي يعد أيضا عطلة رسمية لجميع المصالح الحكومية في مصر، فيما تبدأ إجازات عيد الفطر المبارك في اليوم التالي 2 مايو وتمتد على مدار 3 أيام، أي حتى 4 مايو 2022.

وكانت آخر الإجازات الرسمية الطويلة التي شهدها القطاع المصرفي في مصر، بعيدا عن عطلته الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، في 6 يناير الماضي والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية، أي حتى 9 يناير 2022، وذلك احتفالا بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير من كل عام.