دعاء للميت في ليلة القدر.. «اللهُم ارحم من كان يفرح بقدوم شهر رمضان»

يأتي دعاء للميت في ليلة القدر على رأس الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين منذ بداية أيام العتق من النار والتي بدأت من اليوم، فليلة القدر هي واحدة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، والتي وصفها الله عز وجل بأنها خير من ألف شهر، وفي هذه الليالي المباركة يحرص المسلمون على الإكثار من الصلاة والدعاء، وكافة العبادات التي من شأنها أن تقرب العبد من ربه.

دعاء للميت في ليلة القدر

لا يوجد صيغة ثابة تخص دعاء للميت في ليلة القدر، ولكن من أبرز الأدعية للمتوفين في ليلة القدر هي: «اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وأدخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير».

دعاء آخر للميت

وهناك عدد من الأدعية التي وردت في السنة النبوية وتندرج تحت دعاء للميت في ليلة القدر، ومنها: «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب، يا مجيب دعوة الداع إذا دعاه، يا حنان، يا منان، يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد، اعط المتوفى من فضلك وخيرك، وارحمه واغفر له يا رب العالمين، اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك وأنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء للميت في رمضان

كما يوجد دعاء آخر للميت في ليلة القدر الذي توفى قبل دخول شهر رمضان الكريم، وهو: «اللهُم ارحم من كان يفرحُ بقدوم شهر رمضِان وانتهى عُمره قبل قدومه، ربي أرحم أرواحا كانت تترقب رمضان وتفرح به واليوم، هي في قبورها اللهم بشرهم بالفردوس الأعلى، اللهم أسقهم من حوض نبيك شربة لايظمئون بعدها أبدا».