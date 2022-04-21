دنيا عبد العزيز وإدوارد في كواليس مسلسل ملف سري.. بملابس السجن (صور)

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن صور جديدة من كواليس مسلسل ملف سري، والتي تجمعها بالفنان إدوارد، داخل المحكمة، وذلك بعد حصولهما على حكمٍ بالحبس لمدة 25 عامًا.

«حازم» و«أمنية» من كواليس ملف سري

ونشرت دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور، وهي ترتدي بصحبة إدوارد ملابس السجن البيضاء، مُعلقة عليها بقولها: «حازم وأمنية من كواليس ملف سري».

أسباب ارتداء حازم وأمنية الملابس البيضاء في مسلسل ملف سري

وكان مسلسل ملف سري الحلقة 20، شهد الحكم على حازم وأمنية «إدوارد ودنيا عبد العزيز» بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل شريف المالكي، الذي يقوم بدوره الفنان محمود حجازي، ونور التي جسدت دورها الفنانة رحمة حسن، وذلك بعد سماع الشهود.

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم هاني سلامة، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

محمود حجاج: تجربة مهمة تعلمت منها الكثير

وكان المخرج حسن البلاسي، انتهى من تصوير مسلسل ملف سري، كاملًا، مطلع الأسبوع الجاري، حيث كتب آنذاك محمود حجاج آنذاك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «الحمد لله فركش ملف سري.. تجربة مهمة أتعلمت منها كتير.. بشكر كل فرد اجتهد وتعب وكان أمين على العمل.. بفضلكم انتوا ربنا كتبلنا النجاح، ويا رب المسلسل يعجبكم للنهاية».