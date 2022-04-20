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مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 19 والقنوات الناقلة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:59 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022
مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 19 والقنوات الناقلة، إذ تدور أحداث المسلسل عندما يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة «الحياة» 

 وتكون مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 19 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة «الحياة»، كعرض أول لها، ثم يتم العرض بعد ذلك على ثلاث قنوات أخرى.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة «cbc»

وبخصوص مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 6 بطولة هاني سلامة، عبر شاشة قناة «cbc»، فتكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، أما عن موعد الإعادة فيكون في تمام الساعة السادسة صباحًا اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري على شاشة قناة «dmc»

أما عن مواعيد عرض مسلسل ملف سري الحلقة 5 على شاشة قناة «dmc»، فتكون في تمام الثانية عشر إلا عشر دقائق مساءً، والإعادة تكون في الساعة العاشرة ونصف صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل «ملف سري»

ويشارك في بطولة مسلسل «ملف سري»، هاني سلامة، عائشة بن أحمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محسن محيي الدين، مادلين طبر، صبا الرافعي، نضال الشافعي، كارولين عزمي، إيمان سلامة، ودنيا عبدالعزيز، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

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