مسلسل ملف سري الحلقة 19.. عادل يتحدث وهو نائم ويعترف بقتل شريف

شهد مسلسل ملف سري الحلقة 19 العديد من الأحداث، إذ بدأت الحلقة بتولي ليل المصري الذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز، إدارة شركات يوسف المالكي، بعد أن أعلن بيعها له خلال الحلقة السابقة، بالإضافة إلى خروج هارون المالكي من السجن ولكنه أدخل مكانه إيهاب فهمي بتهمة غسيل الأموال المتهم بها لأنه رئيس مجلس الإدارة.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 19

شهد مسلسل ملف سري الحلقة 19، اعتراف عادل الذي يقوم بدوره الفنان نبيل عيسى، بقتل شريف، خلال نومه، إذ اعتذر إلى مريم وقال لها إنه لم يقصد أن يقتل شريف، وذلك أثناء نومه، وقامت صبا الرافعي بتصويره.

مريم تنهار بعد معرفتها بابن شريف

تذهب مريم المالكي إلى فيلا يوسف المالكي للتأكد من وجود الطفل ابن شريف، الذي كانت لا تعلم عنه أي شيء، وانهارت من البكاء عندما علمت أن الطفل حقيقي، بالإضافة إلى لجوء فريدة إلى صديق يوسف لحل أزمة بيع الشركات وفقدانه للذاكرة.