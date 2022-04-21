25 أبريل.. آخر موعد لاستلام تقارير امتلاك أصحاب بطاقات التموين للسيارات الحديثة

تستقبل مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، تقارير أصحاب البطاقات التموينية بشأن بيانات السيارات المملوكة لهم وموديل إصدارها، وذلك ضمن إجراءات ضبط منظومة الدعم التمويني وحذف المواطنين غير المستحقين للدعم بهدف وصول الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم الحكومي السلعي ودعم الخبز البلدي.

آخر مهلة لاستلام بيانات موديل السيارات

وطبقا للرسالة التي بثتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من شهر أبريل الماضي لعدد من أصحاب السيارات بشأن تقديم ما يثبت للمكاتب التموينية بأن السيارات المملوكة لهم ليست موديل 2018 فأحدث، فإن آخر مهلة لتقديم هذا الإثبات هي الاثنين المقبل والموافق 25 إبريل، وبالتالي فإن يومي الأحد الاثنين والمقبلين هي آخر مهلة لتحديث هذه البيانات، بسبب حصول بعد الجهات الحكومية على اجازة يوم السبت كالمعتاد.

المطلوب تقديمه لمكاتب التموين بشأن بيانات السيارة

ويطلب موظفو المكاتب التموينية عدد من الأوراق الأساسية من الفئات المستلمة رسائل عبر بون صرف الخبز، وتتمثل هذه الأوراق:

صورة لون صرف الخبز.

صورة بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية.

تقرير من المرور بشأن امتلاك سيارة من عدمه مرفت معها بيانات السيارة وموديلها.

ومن المقرر أن يحذف خلال الفترة الحالية عدد من أصحاب البطاقات التموينية من منظومة الدعم، إذ حددت الوزارة أولى هذه الفئات وهم أصحاب الدخول العليا والمرتبات المرتفعة، وأيضا مالكي السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث.

فيما استثنت وزارة المالية أن يجرى حذف أصحاب السيارات الحديثية الذي تسلموها من مبادرة احلال السيارات القديمة بأخرى حديثة موديل 2022، وذلك بالنسبة للسيارات القديمة التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما.