خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين لأصحاب رسائل «بونات» صرف الخبر

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددًا من أصحاب بطاقات التموين عبر «بونات صرف الخبز»، من أجل الذهاب لمكاتب الوزارة لتحديث بيانات بطاقة التموين، وذلك بالنسبة لبعض الفئات الذين تسلموا رسائل على بونات صرف الخبز، خاصةً أصحاب المرتبات العليا ومالكي السيارات الحديثة، في إطار ضبط منظومة الدعم التمويني من أجل وصول الدعم لمستحقيه وحذف الفئات غير المستحقة والإبقاء فقط على الأسر الأكثر احتياجًا للدعم الحكومي الشهري.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

وتتمثل خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين، في ذهاب أصحاب البطاقات التموينية الذين تسلموا رسالة عبر بون صرف الخبز، إلى المكاتب التموينية التابعين لها وتقديم البيانات المطلوبة منهم على بون صرف الخبز، فضلًا عن تقديم صورة بون صرف الخبز الصادر لهم.

الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات البطاقات التموينية

ويوجد عدة مستندات وأوراق ثابتة يتوجب على الأسرة صاحبة البطاقة التموينية تقديمها إلى المكتب التمويني، وتتلخص هذه المستندات في: «صورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقات الرقم القومي لكافة أفراد البطاقة التموينية، أو شهادات الميلاد لمن ليس لديه بطاقة الرقم القومي، وبون الصرف المسجل به رسالة إثبات الدخل الشامل، ومفردات مرتب للموظف بإجمالي المرتب كامل والذي يتقاضاه شهريًا مختومًا بختم شعار الجمهورية (إذا كان من العاملين بالدولة)»، أما غير العاملين بالدولة فيجب عليهم إحضار بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية مثبت فيه إجمالي الدخل مختومًا بختم شعار الجمهورية، كما أنه يتوجب على فئة أصحاب المعاشات إحضار برنت تأمينات بإجمالي قيمة المعاش مختومًا بختم شعار الجمهورية.

وتستمر مكاتب التموين في استلام هذه المستندات من الفئات الصادر لها رسالة التحديث، حتى يوم 25 أبريل الجاري، طبقًا للمهلة المحددة على بون صرف الخبز.