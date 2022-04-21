مسلسل يوتيرن الحلقة 20.. ريهام حجاج تكتشف مفاجأة صادمة عن كريم قاسم

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 20، خروج ريهام حجاج من غرفة العمليات بعد إنقاذها من الانتحار، لتعود مرة أخرى إلى بيتها، وسط أهلها بعد أن أفرجت النيابة العامة عنها، وعن ابن خالتها «كريم قاسم» بكفالة مالية.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 20

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، زار عماد رشاد والد أيمن القيسوني «يوسف» في بيته، وعنفه بسبب البلاغ المقدم ضد زوجته ريهام حجاج «يارا» باتهامها بالزنا، كما خيره بأن يسحب البلاغ أو يتبرأ منه.

وذهبت عبير صبري زوجة كريم قاسم «خالد» بيت ريهام حجاج «يارا» لتخبرها أنها اكتشفت أن زوجها «خالد» هو المتسبب في كل الحادث، بالاتفاق مع محمود حافظ «شوقي» وزوجته، التي كانت تعمل خادمة لدى عبير صبري، كما اسمعتها تسجيلات صوتية للمكالمات بينهم.

الحلقة 20 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 20، دخلت ريهام حجاج في حالة صدمة بعد علمها بأن ابن خالتها وصديقها المقرب هو من ورطها في كل هذه المشاكل دون سبب، لتنتهي الحلقة وهي تستمع إلى تسجيلات المكالمات التى تركتها لها عبير صبري.