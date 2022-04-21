جهاز حماية المستهلك يحذر المواطنين من التعامل مع مراكز الصيانة الوهمية

حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من التعامل مع مراكز الصيانة الوهيمة، وذلك لمكافحة كافة الممارسات غير السليمة والتي تعود بالسلب على المواطنين، حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وحافظًا أيضًا على حقوقهم المادية إذا حدث أي شيء خطأ في الصيانة في مراكز وهمية.

جهاز حماية المستهلك يُحذر المواطنين من التعامل مع مراكز الصيانة الوهمية

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، ضبط مركز صيانة وهمي وغير معتمد يستغل العلامة التجارية (صيانكو) دون ترخيص منها، ويقوم بتقديم أعمال الصيانه للأجهزة المنزلية، وتنفيذ أعمال الغاز الطبيعي بالمنازل، ما يعرض حياة المواطنين وسلامتهم وأمنهم للخطر، لذا حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من التعامل مع مراكز الصيانة الوهمية.

رصد مركز وهمي للصيانة

وأضاف رئيس حماية جهاز المستهلك في بيان له، أنه جرى رصد الجهاز على بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت عن وجود مركز خدمة وصيانة يدعى باسم شركة (صيانكو)، وجرى جمع كافة المعلومات عنه، وتبين أن هذا المركز والصفحات التابعه له على المواقع الإلكترونية لا تمت بصلة للشركة الأصلية «صيانكو».

استغلال العلامة التجارية لشرية صيانكو

وأفادت شركة صيانكو في بيان لها أن الرقم الموحد الخاص بالوكيل المعتمد هو 19994، وأن هذه المراكز الوهميه تستغل العلامة التجارية وتمارس نشاط تجاري دون ترخيص من الجهات المختصة وتقدم خدمة صيانة منتقصه للمستهلكين، وعليه ضبط الجهاز المركز، وجرى تحرير محضرين برقمي 2823،2951 لسنه 2022 جنح قسم الزاوية الحمراء.

عدم التعامل مع مراكز وهمية

ويناشد جهاز حماية المستهلك، المواطنين ضرورة التأكد من مراكز الصيانة المعتمدة، والتأكد من تبعيتها للوكيل عن طريق التواصل مع جهاز حماية المستهلك عن طريق الخط الساخن من الخط الأرضي 19588، وذلك قبل التعامل معها حفاظا علي أمنهم وسلامتهم حيث أن مثل هذه المراكز الوهمية تستخدم قطع غيار غير أصلية وتستعين بعماله غير مدربة ولا تتوافر لديها عناصر الأمان والجودة.