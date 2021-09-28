هل يمكن استعادة الأجهزة الكهربائية المسروقة من مراكز صيانة وهمية؟.. مصادر أمنية تجيب

شكى عدد من المواطنين، في الآونة الأخيرة، من مراكز صيانة وهمية، تقوم بسرقة الأجهزة الكهربائية من المنازل، بعد تواصل المواطنين معها لحل أعطال هذه الأجهزة، مشيرين إلى أنه بعد استلام مندوب هذه المراكز الأجهزة، تُغلق الهواتف، التي تم التواصل عليها، ومن ثم يتعرض المواطن للسرقة المقننة، تحت غطاء مراكز الصيانة، وهو ما عرضته «الوطن» في تقرير سابق يمكن الاطلاع عليه من هنا.

وحول إمكانية استعادة المواطن أجهزته المسروقة، كشفت مصادر أمنية، عن أن أجهزة الأمن تتعامل بشكل سريع مع بلاغات المواطنين المتعلقة بسرقة الأجهزة الكهربائية من قبل مراكز صيانة وهمية، تدعي أنها تتولى صيانة تصليح الأعطال الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وبعد أن يتسلموا تلك الأجهزة يهربون بها ويغلقون هواتفهم المحمولة، ليكتشف بعدها المواطنون أنهم تعرضوا لعملية نصب وسرقة منظمة من قبل تلك المراكز الوهمية.

مراكز صيانة وهمية

وأضافت المصادر، أنه في حال تحرير محاضر ضد أي مركز صيانة وهمية بسرقة الأجهزة الكهربائية، فإن أجهزة الأمن تتعامل مع تلك البلاغات بشكل حازم وتقوم بفحص الأرقام التي تم التواصل من خلالها مع المجني عليهم، وفي حال إذا ما كانت تلك الأرقام أرضية أو هوائية عبر شركات المحمول، فإنه يتم تتبع تلك الأرقام والحصول على بيانات ملاكها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الرصد والمتابعة والقبض عليهم وتحرير محاضر ضدهم بالنصب والسرقة وتقديمهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

محاربة جرائم السرقة والنصب

وأوضحت المصادر، أن أجهزة الأمن تكثف من إجراءاتها القانونية في محاربة جرائم السرقة والنصب حتى يتم حصار تلك الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وأن أجهزة الأمن تشن حملاتها بشكل مستمر على اللصوص، وسارقي مقتنيات المواطنين من داخل المساكن، ومتعلقات المارة في الشوارع، وتقدم جميع المتهمين إلى النيابة العامة، وهناك يوميًا عشرات الجرائم التي تواجهها الشرطة في القاهرة الكبرى والمحافظات التي تتعلق بالسرقة والنصب.

ضبط كيانات وهمية في حملات شرطية

وتابعت المصادر بأن أجهزة الأمن، تشن حملاتها على أي كيانات وهمية سواء كانت مراكز صيانة لسرقة الأجهزة الكهربائية أو مراكز تعليمية وهمية تتاجر بأحلام المواطنين وتقدم لهم خدمات تعليمية مزيفة، وأن أجهزة الأمن تضبط الخارجين على القانون بعد اتهامهم في بلاغات شرطية أو صدور قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة وأحكام قضائية ضدهم.