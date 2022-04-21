جامعة سوهاج تنظم إفطاراً جماعياً لمنتسبيها مع طلاب من أجل مصر

نظم اتحاد طلاب جامعة سوهاج، بالتعاون مع «طلاب من أجل مصر»، حفل إفطار جماعي لجميع منتسبيها، مساء اليوم الخميس، وذلك بالحرم الجامعي القديم، بجوار مبنى الإدارة المركزية، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ولفيف من العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية ومديري العموم والعاملين والطلاب.

إرساء دعائم المودة والمحبة بين منتسبي الجامعة

في بداية كلمته، وجه رئيس جامعة سوهاج تهنئته لجميع منتسبي الجامعة بشهر رمضان الكريم، الذي قاربت أيامه على الانتهاء، موضحاً أن الهدف من الإفطار هو إرساء دعائم المودة والمحبة بين منتسبي الجامعة، والتأكيد على مبدأ المساواة بين فئاتها، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير كافة أوجه الرعاية لكل منتسبيها، معبراً عن سعادته بتنظيم حفل الافطار الجماعي في هذا الشهر المبارك، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسؤولين والطلاب والعاملين، بعيداً عن روتين العمل اليومي.

تعزيز العلاقات الاجتماعية بين منتسبي الجامعة

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى أن تنظيم هذه العادة السنوية يهدف إلى تغيير أجواء التعاملات اليومية المعتادة، في إطار العمل والدراسة، وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين منتسبي جامعة سوهاج، من أعضاء هيئة تدريس والموظفين والعمال والطلاب.

وأشاد الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهذا التجمع، الذي يساعد على رفع روح العمل الجماعي، وتحقيق الجودة في الأداء، وفي نهاية حفل الإفطار، تبادل الحضور التهاني، متمنين للجامعة دوام التوفيق والسداد.