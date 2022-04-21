سوهاج تستعد لاستقبال عيد الفطر بمعارض «أهلا فرحتنا»: أسعار مخفضة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وإقامة معارض «العيد فرحتنا»، لتوفير مستلزمات العيد من الملابس والأحذية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وحضر الاجتماع اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، وممثلو الغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز تنمية المشروعات، ومديرية التموين، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة سوهاج.

إقامة 4 معارض «أهلا فرحتنا»

ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإقامة 4 معارض لـ«العيد فرحتنا» داخل مدينة سوهاج، إضافة إلى معرض كبير بكل مركز من مراكز المحافظة، والتنسيق مع مصانع الملابس الجاهزة، وكبار التجار؛ لتوفير جميع مستلزمات العيد داخل تلك المعارض بأسعار مخفضة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح «الفقي»، أن تلك المعارض تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ومبادرة وزارة التنمية المحلية «العيد فرحتنا»، والتي تهدف إلى السيطرة على الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين.

افتتاح الساعة الرملية بسوهاج

وفى إطار آخر، افتتح اللواء طارق الفقى الساعة الرملية بمدخل كوبري «أخميم - سوهاج»، بميدان المحافظة لتصبح معلما جماليا بالميدان.

تطهير وتعقيم شوارع طهطا الرئيسية

من ناحية أخرى، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال فريق التطهير والتعقيم بالشؤون الإدارية، والتي شملت عدة شوارع وميادين بطهطا، منها شارع صلاح سالم وشارع أحمد عنبر وأمام مستشفى طهطا العام والمناطق المجاورة.

وأكد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين بمركز طهطا.