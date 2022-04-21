توريد 51 طن قمح خلال 5 أيام للصوامع والشون في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ51 طنا و66 كيلو من الأقماح التي تم توريدها من المزارعين، منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام في 15 أبريل الجاري وحتى الآن.

انتظام سير عملية توريد القمح بدون معوقات

وأكد محافظ سوهاج، انتظام سير عملية توريد القمح دون معوقات، موضحًا حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرًا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز محافظة سوهاج لتوريد القمح إلى وزارة الزراعة وشون التخزين.

سعر توريد أردب القمح 865 جنيهًا

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2022 يبلغ 865 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

211 ألف و862 فدانًا قمح بسوهاج هذا العام

يذكر أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بسوهاج بلغت 211 ألف و862 فدانًا موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع إنتاج 350 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، وقد تم تجهيز 18 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون، تتس إلى 142 ألف طن قمح موزعة بين مراكز المحافظة المختلفة خاصة مراكز طهطا وسوهاج.