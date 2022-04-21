مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يختتم دوراته التدريبة للطلاب ذوي الإعاقة

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام سلسلة الدورات التدريبية التي نظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، والتي استمرت في الفترة من ١٦ مارس الماضي وحتي ٢٠ أبريل الجاري، وذلك لتدريب ٣٠ طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية.

إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانيات

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الطلاب ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وتقديم الدعم اللازم لدمجهم بالحياة الجامعية مع أقرانهم، وتدريبهم للتعامل مع الأنظمة التعليمية الحديثة.

عدد ساعات التدريب بلغ ١٠٠ ساعة تدريبية

وأوضح الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، بجامعة سوهاج، أنه تم تنفيذ ٣ دورات تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الأولى في مجال الحاسب الآلي IC3 ،spark شهاده دولية، والثانية حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، والأخيرة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن عدد ساعات التدريب بلغ ١٠٠ ساعة تدريبية، وحاضر بالتدريب شهاب الدين جميل مدرب التقنيات المساعدة للمكفوفين بالمركز.

وكان قد شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الطلاب، أثتاء تناولهم وجبة الإفطار داخل المطعم المركزي بمقر الجامعة القديم، حيث أشار إلى حرصه مشاركة الطلاب المناسبات الاجتماعية، والفعاليات، حيث أن الجامعة تهتم بأبنائها وخاصة المغتربين، وأنها تعمل على توفير أجواء تعليمية ومعيشية مناسبة.