محافظ سوهاج يلتقي 160 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، 160 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الاستماع إلى شكاوى المواطنين

واستمع المحافظ والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص وغيرها.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين بمحافظة سوهاج، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

دورة تدريبية لتعليم لغة الإشارة بمياه سوهاج

وفى إطار آخر، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع المؤسسة العربية الأفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة، البرنامج التدريبي لغة الإشارة للتعامل مع الصم وضعاف السمع.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مجلس المياه، إنه حضر البرنامج التدريبي 25 متدربا من مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة، بهدف إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز خدمة العملاء ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.