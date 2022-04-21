مسلسل المشوار الحلقة 20.. ظهور سيد رجب في دور تاجر آثار

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 20 ظهور الفنان سيد رجب كضيف شرف بدور الحاج سالم، وهو الشخص الذي وجهه المحامي كمال ليشتري قطع الآثار المسروقة من محمد رمضان، وبالفعل ذهب ماهر مع كمال إلى منزل الحاج سالم، وهناك أخبره سالم بأنه يعلم ظروفه المادية الصعبة، لذلك رتب له مكانًا ليقيم معه داخل منزله.

طليقة وجيه تزور حياة في مسلسل المشوار الحلقة 20

وبعد فحص قطعة الآثار التي جلبها إليه محمد رمضان، أخبره بأن هناك طقمًا كاملًا من الآثار من المفترض أن يتواجد مع تلك القطعة ليزداد قيمتها، كما ذهبت كاميليا طليقة وجيه الشوربجي بالذهاب إلى منزل «حياة» أخت ورد لتقنعهم أن يوصلونها إلى ورد أو يخبرونها بأنها سوف تمنحها مليوني جنيه مقابل التنازل عن الآثار المسروقة.

نهاية الحلقة 20 من مسلسل المشوار

وفي نهاية الحلقة ظهر الفنان علي الطيب في دور زوج ابنة سيد رجب خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 20، وهو يحاول إقناعها بالعودة إليه، ثم انتهت الحلقة بذهاب آدم ابن حياة إلى كاميليا، مطالبًا رجالها بمقابلتها بخصوص ورد.