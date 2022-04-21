حسين صالح يكشف كواليس تصوير دوره في مسلسل المشوار مع محمد رمضان

يشارك الفنان الشاب حسين صالح، في مسلسل المشوار، الذي يعرض داخل السباق الرمضاني الحالي، حصريا على شاشة قناة دي إم سي، ويجسد حسام صالح شخصية أمير صاحب شامل، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت، خلال أحداث المسلسل.

حسين صالح: محمد رمضان يحقق أعلى مشاهدات

وقال حسين صالح في بيان إعلامي، إنه سعيد للغاية بردود الفعل من الجمهور على شخصيته، وانه كان يحلم بالمشاركة في العمل مثل هذا، وخصوصا مع الفنان محمد رمضان لانه نجمه المفضل موضحا: «تنفق أو تختلف مع محمد رمضان هو أعلى نسبة مشاهدة في كل أعماله الفنية».

واستطرد: «الفيلم يضم نخبة من النجوم، وجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

أحداث مسلسل المشوار

وتدور أحداث مسلسل «المشوار»، حول اضطرار ماهر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان لترك البلد رفقة زوجته ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

أبطال مسلسل المشوار

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار»، محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسي، سامي مغاوري، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

ويعرض مسلسل «المشوار»، يوميا على شاشة قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما تعرض أيضا على شاشة قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر وربع مساءً.