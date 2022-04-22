سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-4-2022 في البنوك المصرية

اهتمام كبير تحظى به أسعار العملات حول العالم، وسط زيادة معدلات البحث عما تسجله العملات المختلفة للبلاد التي ينتمون لها أو التي يتعاملون معها ويدخلون في تجارة متبادلة، ومن ضمن ما يهم الكثيرين سعر الدينار الكويتي باعتباره العملة الأعلى قيمة أمام الجنيه.

وفي هذا الصدد، ومن منطلق اهتمام الناس بالعملات المختلفة، تستعرض «الوطن»، سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.20 جنيه للشراء، مقابل 60.57 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.02 جنيه للشراء مقابل 60.50 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري، نحو 58.00 جنيه للشراء مقابل 60.50 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي 57.52 جنيه للشراء مقابل 63.28 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.13 جنيه للشراء، مقابل 60.57 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية اليوم نحو 56.62 جنيه للشراء مقابل 60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي بنك المصرف المتحد، سجل سعر الدينار الكويتي 55.81 جنيه للشراء و60.57 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت بالبنك وفق الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص به عبر الإنترنت.