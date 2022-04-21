الولايات المتحدة: استمرار العمل بمتطلبات لقاح فيروس كورونا للأجانب

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها مددت مطلبًا يقضي بضرورة تلقيح المواطنين غير الأمريكيين الذين يعبرون البر أو محطات المعابر عند الحدود بين الولايات المتحدة مع المكسيك أو كندا ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة «رويترز»، تم تبني المتطلبات لأول مرة في نوفمبر الماضي كجزء من إعادة فتح الولايات المتحدة أمام المعابر البرية للسياح الأجانب بعد إغلاق الحدود أمام معظم الزوار منذ مارس 2020، وذلك على عكس المسافرين الجويين الدوليين المتجهين إلى الولايات المتحدة ، كما أن الأشخاص الذين يسافرون براً أو معابر العبارات لا تحتاج إلى تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.

تقديم دليل على التطعيم لشركات الطيران

وتابع التقرير، بأنه يجب على المسافرين جواً من الأجانب تقديم دليل على التطعيم لشركات الطيران، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى اختبار فيروس كورونا السلبي الذي تم إجراؤه في غضون يوم واحد، حيث يجب أن يكون الرعايا الأجانب الذين يعبرون المعابر الحدودية البرية للولايات المتحدة على استعداد لتقديم دليل على التطعيم.

تسهيل التجارة والسفر

وقالت وزارة الأمن الداخلي، إن القرار جاء بعد التشاور مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تقول إن اللقاحات تظل أكثر تدابير الصحة العامة فعالية لحماية الناس من المرض الشديد أو الوفاة من فيروس كورونا.

وصرح وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، «إن إدارة بايدن ملتزمة بحماية الصحة العامة مع تسهيل التجارة والسفر القانونيين، وهو أمر ضروري لأمننا الاقتصادي».

وترغب شركات الطيران والشركات ومجموعات السفر الكبرى من البيت الأبيض إنهاء متطلبات اختبار فيروس كورونا قبل المغادرة للمسافرين الدوليين المحصنين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة، وحجتهم هي أن متطلبات الاختبار غير ضرورية وتمنع الأمريكيين من السفر إلى الخارج بسبب تكلفة الاختبار والمخاطر التي قد تقطعت بهم السبل في الخارج إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية.