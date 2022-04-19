ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 505.2 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس، إلى 505 ملايين و209 آلاف و437 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و224 ألف و758 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي 456 مليونا و669 ألفا و604 حالات.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، 118504 إصابة جديدة بـ كورونا، بينها 20 حالة وافدة من الخارج، و 130حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16471940 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 21354 حالة وفاة.

تطعيم 86.8% من سكان كوريا الجنوبية بشكل كامل

من جانبها، قالت وكالة مكافحة الأمراض تم تطعيم 44.53 مليون «86.8%» من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليون نسمة بشكل كامل، وتلقى 33 مليونًا أو64.3% جرعات معززة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأمس الاثنين، تم فتح الباب للحصول على جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، بعد أربعة أشهر من الجرعة الأولى الداعمة.

«شنجهاي» تسجل 3084 حالة إصابة محلية العدوى بـ «كورونا»

وفي الصين، قالت لجنة الصحة بـ «شنجهاي»، أن المدينة سجلت، أمس الاثنين، 3084 حالة إصابة محلية العدوى بـ الفيروس و17332 حالة محلية بدون أعراض، فيما أصبحت مدينة «جيلين» شمال شرقي البلاد، خالية من جميع المناطق المصنفة على أنها عالية الخطورة للإصابة بـ الفيروس

وفي الولايات المتحدة، خفضت «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، المعروفة باسم «سي دي سي»، أمس الاثنين، توصيات السفر المتعلقة بـ «كورونا» لحوالي 90 دولة في العالم من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.

ومن بين الدول التي شملها الخفض: «بريطانيا-كوريا الجنوبية-فرنسا-أستراليا-اليونان» وألغت «مراكز السيطرة على الأمراض»، توصيات عدم السفر الخاصة بإرشادات التدابير الوقائية الخاصة بكوفيد-19 إلى 90 دولة. ويشجع المستوى الثالث الأمريكيين غير الملقحين على تجنب السفر غير الضروري إلى الدول أو المناطق تحت المستوى الثالث.

من جانبه، أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إصابته بـ «كورونا» وألغى زياراته إلى تركيا وموسكو لمناقشة الوضع في أوكرانيا