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السيسي: الأزمة الاقتصادية بدأت في 2011 وفقدنا جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي

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محمد عزالدين
10:13 م | الخميس 21 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في كل افتتاح لأحد المشروعات، كان يتواصل مع الرأي العام بشكل مباشر، معقبًا: «بقولهم كلام بمنتهى الصدق والصراحة».

بداية الأزمة الاقتصادية في 2011

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس، أن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011، وبعد سنة ونصف أي حوالي 80 أسبوعًا من التظاهر، والواقع الجديد الذي حدث، ما أدى إلى أن مصر فقدت كل أو جزءًا كبيرًا من الاحتياطي النقدي».

إمكانية دعم استقرار البلد بعد 2011

وتابع الرئيس السيسي: «بعد حالة الثورة في 2011 لو كنا كلنا كمواطنين وحتى كقوى سياسية حريصين على استقرار البلد دي، كنا في خلال شهرين تلاتة أربعة عملنا انتخابات رئاسية، والموضوع انتهى، وتبدأ الدولة تتحرك، لكن الموضوع اتأجل سنتين، وبالتالي التحدي تضاعف».

وواصل: «لما حد يكون مريض ومنعالجوش، أتصور إن المرض دة بيزداد».  

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