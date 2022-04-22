أسعار الدواجن اليوم الجمعة 22-4-2022 في مصر

أيام قليلة ويبدأ عيد الفطر المبارك من عام 2022، ويستعد الكثير من المواطنين لشراء ما يحتاجون إليه من أساسيات الطعام في المنزل، تحسبا لغلق المحلات خلال فترة العيد، ومن أكثر الأشياء التي يبحثون عنها بشكل يومي أسعار الدواجن، باعتبارها وجبة أساسية على المائدة المصرية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها في السوق المصري، اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتباينت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل في الأسواق، ليصل سعر الكيلو الواحد من الشيش طاووق إلى سعر يتراوح بين 80 إلى 110 جنيهات، بينما وصل سعر الكيلو الواحد من الدجاج المتبل إلى قيمة 145 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو الأوراك بين 70 إلى 130 جنيهًا، وبالنسبة لسعر طبق كبدة الدجاج وزن كيلو جرام وصل إلى قيمة تتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

وجاء سعر الكيلو الواحد من صدور الدجاج ليصل إلى قيمة 75 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الدبابيس اليوم الجمعة إلى قيمة تتراوح بين82 و100 جنيه، وجاء سعر الدجاجة الكاملة التي يصل وزنها إلى كيلو جرام إلى 77 جنيها، أما بالنسبة لسعر كيلو الفيلية يصل إلى 110 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

ووصل سعر الكتكوت الأبيض الواحد اليوم الجمعة، إلى قيمة مالية تتراوح بين 8 إلى 12.25 جنيه، فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 2.75 و 3.25 جنيها، وجاء سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى قيمة بين 2.2 إلى 6 جنيهات.

أسعار الرومي اليوم الجمعة

وبالنسبة لسعر كيلو الفيلية من الرومي جاء ليصل إلى 140 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو كبدة الديك الرومي ليصل لقيمة 85 جنيهًا، وبالنسبة للقوانص الرومي يصل إلى 67 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 54 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك الرومي إلى 82 جنيهًا.