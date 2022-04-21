إحالة شكوى ريهام حجاج ضد بدرية طلبة للشؤون القانونية بنقابة الممثلين

أحالت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الشكوى التي تقدمت بها محامية الفنانة ريهام حجاج، ضد الفنانة بدرية طلبة إلى الشؤون القانونية، ومن المقرر أن تُعرض على نائب رئيس مجلس الدولة، وهو المختص بالتحقيق في الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النقابة.

ريهام حجاج تتهم بدرية طلبة بالتطاول

وتقدمت محامية الفنانة ريهام حجاج بشكوى ضد الفنانة بدرية طلبة بعد تطاول الأخيرة على موكلتها في أثناء ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية، واعتبرت المحامية أن ما قالته «طلبة» تطاولًا غير مقبول في حق موكلتها، خاصة أن ريهام حجاج لم تتعامل معها من قبل.

أبطال مسلسل يوتيرن لريهام حجاج

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تخوض سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل يوتيرن، ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم توفيق عبدالحميد وعبير صبري وكريم قاسم وآخرون، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.