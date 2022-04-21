كابوس روجينا.. أحداث ومفاجآت مثيرة فى مسلسل انحراف الحلقة 21

بدأت أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل انحراف، بعثور ضابط التحقيقات على سلسلة الدكتورة حور «روجينا» في موقع حادث قتل الدكتور أمير عادل «الفنان محمد عادل».

وترى الدكتورة حور في منامها كوابيس متفرقة، وتسترجع جرائم القتل التي ارتكبتها بدافع الانتقام، بسبب بطشهم بآخرين في قضايا متفرقة، منها مشهد خنق سالم «الفنان عبد العزيز مخيون» بعدما لفق لشقيقته «سميحة أيوب» تهمة قتل ابنه وهو لم يمت في الحقيقة، ما تسبب في إعدام الأخيرة ظلما.

«حور» تسترجع مشاهد من جرائم القتل

وتتذكر حور أيضا مشهد قتل فوزية «الفنانة لوسي» بعد صعق الأخيرة بالكهرباء، ومشهد قتل المذيع آسر المفتي «الفنان محمد كيلاني» بعد إغراقه في حمام السباحة، وتختتم الكابوس بمشهد خنق الدكتور أمير عادل، بعدما أعطته مخدر في العصير، لكنه تمكن من قطع سلسلة حور قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتقع حور في خطأ حينما ظهرت ملابسها وشنطتها أمام الكاميرا.

وتفيق حور على كابوس، ويقوم زوجها الضابط شريف «الفنان أحمد صفوت» بتهدئتها، وتعود للنوم مجددا، ويتم القبض على شهد «سما إبراهيم» لاتهامها في قتل الدكتور أمير عادل، لكن شهادة جيرانها تبرئها من التهمة، بعدما أكد الجيران أن شهد كانت متواجدة في منزلها خلال وقت وقوع الجريمة.

رانيا محمود ياسين تخطف طفلا

وتقوم سناء «رانيا محمود ياسين» بخطف طفل من منتزه للأطفال، بسبب اضطرابها النفسي، وظنها أن هذا الطفل هو ابنها، الذي توفي منذ عام.

ويتم القبض على سناء، وتتوجه عبير «ويزو» مساعدة الدكتورة حور إلى القسم بعدما وجدوا كارت الدكتورة حور في شنطة سناء، وتتوجه الأخيرة إلى قسم الشرطة، وتتحدث للضابط وسناء وتختتم أحداث الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل انحراف.