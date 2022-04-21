مسلسل العائدون الحلقة 20.. محاولات الوصول لأشهر قناص في العالم

حقق محمود عبد المغني، مع «صفوان»، خلال مسلسل العائدون الحلقة 20، بشأن كشف هوية «الصقر» الذي يتعاون مع «كمال»، لتنفيذ عملية اغتيال في إحدى الدول الأوروبية، ضمن مخطط توزيع مقاتلين داعش في البلاد.

الصقر مريض بالوسواس في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 20

ورفض «صفوان» مُساعدة محمود عبد المغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 20، مُبررًا ذلك بأنه لا يملك أي وسيلة للوصول له إطلاقًا، رغم تعاونهما سويًا في عمليات اغتيال سابقة، كونه شخص مريض بـ«الوسواس» ولا يُعطي الثقة لأي شخص.

محمود عبد المغني يحاول الوصول إلى الصقر

واستعرض «صفوان» ضمن مشاهد مسلسل العائدون الحلقة 20، حجم خطورة «الصقر» لـ محمود عبد المغني، الذي يسعى للوصول إلى معلومة عنه، بشأن إخبار أمير كرارة بها، والتحرك سريعًا لإنقاذ الموقف ووقف المخطط الإرهابي.

وقال «صفوان» في مسلسل العائدون الحلقة 20، إنّ «الصقر لا يستعمل تليفون إطلاقًا، ويمنع أي شخص معه أن يحمل تليفون أمامه، كون شديد الوسواس وبشكلٍ مزعج، كما لديه إحساس أمنى عالي جدًا، ويكره التكنولوجيا ويخاف منها، حيث يتعامل مع أي جهاز حوله باعتباره جهاز تجسس».

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واستكمل «صفوان» كشف حجم خطورة الصقر، في مسلسل العائدون الحلقة 20، قائلًا: «مش بياكل من إيد حد، ولا بيسلم على حد بإيده، محدش يعرف اسمه الحقيقي، معاه 20 باسبور بـ20 شخصة غير بعضها، ومعندهوش حسابات في البنوك، ولا حد يعرف بيعين فين فلوسه، طريقة معاملته صعبة جدًا، ده أكتر قناص معروف ومطلوب عالميًا، ولو أخد عملية بينفذها حتى لو على موته، وبيصيب على مسافة كيلو ونص».