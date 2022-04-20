يتطلع قطاع كبير من الجمهور إلى معرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون الحلقة 19 والقنوات الناقلة، وذلك بعد أن تصدرت الحلقات الماضية محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصاعد الأحداث.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 19 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc، يوميًا طوال شهر رمضان، في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً، وحلقة الإعادة الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الخامسة إلا خمس دقائق.

مواعيد عرض مسلسل العائدون على قناة dmc دراما

كما يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 19 والقنوات الناقلة، عبر قناة dmc دراما، إذ يتم عرضه في الساعة الواحدة إلا الربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

ميدو عادل يرسل صور تنظيم عناصر داعش للأجهزة الأمنية

وكانت الحلقة الماضية من مسلسل العائدون، قد شهدت العديد من الأحداث التشويقية، لعل أبرزها نجاح ميدو عادل في التواصل مع فريق المخابرات المصري عن طريق الفلاشة التي يمتلكها، ونقل صور لعدد من العناصر الداعشية لهم، ثم انقطع التواصل نتيجة وصول «نزار» إليه وأخذه الفلاشة، بحجة أنه يريد نسخة من القرآن المحمل عليها.