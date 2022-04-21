رشا بلال «داعشية» مسلسل العائدون تكشف صعوبات دورها: مشاعري كانت أكبر مأزق

شاركت الفنانة السورية رشا بلال في مسلسل العائدون، الذي يخوض الماراثون الرمضاني الحالي 2022، إذ حققت نجاحا كبيرا بتجسيدها دور فتاة داعشية، تتزوج من قائد داعشي يدعى «سياف»، يقتل شقيقتها خلال أحداث العمل الدرامي، بعد اتهامها بالخيانة، ثم يعاقب زوجته بالانفصال عنها.

استعدادات رشا بلال لـ مسلسل العائدون

كشفت رشا بلال، كواليس مشاركتها في مسلسل العائدون، موضحة أنها استعدت جيدًا للعمل، من خلال الاطلاع على عدد كبير من الفيديوهات الوثائقية، بالإضافة إلى مقابلات لبنات من داعش، متابعة: «بعد ما اطلعت على كل ده، حطيت مراجع في دماغي لبنتين، الأولى من خلال فيديو وثائقي، والثانية من خلال انترفيوهات كتيرة معاها، وبعدها اتناقشت مع المخرج أحمد نادر جلال، اللي كان بيحرص على مساعدتنا طول الوقت».

وأضافت الفنانة السورية، خلال حديثها لـ«الوطن»: «بدأت بعد ذلك دراسة شخصية هند، هتكون إزاي وهتزعل إزاي، هنشوف إيمانها إزاي، بالإضافة إلى إن الشخصيات دي موجودة في حياتنا واتعاملنا معاهم، فاعتمدت كمان على ذاكرتي، من خلال ناس أنا شوفتهم فعلا، واتعاملت معاهم، كل ده كان مفيد إني أعمل هند، على الرغم من صغر المساحة اللي ظهرت بيها، بس هي شخصية مش سهل الشغل عليها، وخدت مني مجهود وشغل كبير».

رشا بلال: صعوبات العائدون في التحضير

عن الصعوبات التي واجهتها رشا بلال، في تجسيد شخصية «هند»، خلال تصوير مسلسل العائدون، أوضحت أنها لم تجد صعوبة مطلقًا وقتها التنفيذ، وكانت الصعوبات كلها تكمن في فترة التحضير للشخصية، قائلة: «الصعوبة كانت إزاي أجيب شخصية هند دي لعندي، وتبان حد حقيقي، وأبقى مقتنعة بناس بتقتل ناس بريئة، فكان لازم أنا أصدق الشخصية بشكل كبير، عشان الجمهور يصدقني، وألاقي مبررات كافية إني أصدق الشخصية، عشان تطلع صادقة، فالصعوبات كانت ليها علاقة بالمشاعر».