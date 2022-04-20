محمود عبدالمغني يكشف كواليس تعاونه مع أحمد نادر جلال في مسلسل العائدون

أعرب الفنان محمود عبد المغني، عن سعادته البالغة لتعاونه لأول مرة مع المخرج أحمد نادر جلال، في عالم الدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل العائدون والذي يجمعه بالثنائي أمير كرارة وأمينة خليل.

«عبد المغني»: أي ممثل يتمنى العمل تحت قيادة أحمد نادر جلال

وقال محمود عبد المغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه كان يرغب في التعاون مع أحمد نادر جلال، منذ وقتٍ طويل وأنه هدفًا وتحقق بعد تعاونهما في مسلسل العائدون، لاسيما وأنه مخرجًا متميزًا يحب المُمثل، ولديه قدرة كبيرة على تحويل فريق العمل إلى أسرة واحدة، ليخلق حالة من الإيجابية داخل مواقع التصوير، قائلًا: «أي ممثل يتمنى العمل تحت قيادته».

أتعاون مع أحمد نادر جلال مجددًا في فيلم السرب

وأوضح محمود عبد المغني أنه يتعاون مع أحمد نادر جلال، مجددًا، من خلال فيلم السرب، إذ سيظهر كضيف شرف، موضحًا أنه انتهى من تصوير مشاهده بالفيلم قبل فترة.

تعرف على أبطال ومواعيد عرض مسلسل العائدون

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.

ويُعرض مسلسل العائدون، على قناة dmc في رمضان 2022، يوميًا في تمام الساعة 10.45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، والإعادة في تمام الساعة 4.55 مساءً.