مسلسل العائدون الحلقة 19.. «عمر» و«نادين» في مهمة بمدينة سياحية

شهد مسلسل العائدون الحلقة 19 العديد من الأحداث، حيث بدأت بحوار بين «سياف» و«نزار»، حيث أخبر الأول، الثاني، بأنّه قتل «أبو بلال» وطلب منه عدم إفشاء الخبر، والقول إنّهم أرسلوه على الجبهة، كما قررا إعطاء المسؤوليات التقنية في وحدة الإعلام لـ«علاء» الذي يؤدي دوره الفنان ميدو عادل، بعد إثبات أنّه لم يعمل مع «أبوبلال»، كما طالبه بالزواج من هند بعد انقضاء عدتها، فوافق «سياف».

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 19

وذهب «نزار» إلى «علاء» ليكلفه بمهامه الجديدة، وأعطاه الفلاشة التي أخذها منه، وتمكن علاء من الاتصال مجددا بـ«نادين»، وأرسل إليها 150 صورة للمجاهدين، كما استطاع الضابط «نبيل» الذي يجسد دوره الفنان محمود عبدالمغني، الحصول على معلومات من «صفوان» تخص العلمية الإرهابية الجديدة وخطة كمال، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 19.

سفر عمر ونادين

وشهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل العائدون، ذهاب «عمر» الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة، و«نادين»، إلى إحدى الدول الأوربية، التي يتخذها «كمال» ترانزيت لعملياته العسكرية، بعد أن وضعت «نادين» احتمالات كثيرة لصور العناصر الداعشية، وأخبرهم «نبيل» أنّها مدينة سياحية يذهبون إليها كأزواج.

وعندما يذهبون إلى هناك يبدأون تشتيت المراقبة الموضوعة عليهم، وفي نفس الوقت تصل معلومة لنبيل أنّ قناص داعش موجود في البلد الموجود بها عمر وستكون مهمته في هذا البلد، فطلب نبيل من عمر أن يجده ويعرف المهمة التي جاء من أجلها.