سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 22-4-2022 في الأسواق

سعر طبق وكرتونة البيض من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون خلال الأيام الحالية مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبدء المواطنين في إعداد كحك وبسكويت العيد، إذ أن البيض يدخل في الكثير من وصفات المعجنات المختلفة، ما يجعلهم يلجأون إلى شرائه بكثرة خلال تلك الأيام.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم وتوفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل، في الأسواق المختلفة، وفق حديث رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، إلى قيمة تتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر البيض الأبيض، وصل سعره اليوم الجمعة إلى نحو 55 جنيهًا من المزرعة، بينما يصل سعره إلى المستهلك بنحو 62 إلى 65 جنيهًا.

ويتراوح سعر البيض الأحمر اليوم إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا، وفق ما أعلن عنه عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الوطن».

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل كما يلي:

- وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الجمعة، والذي يتكون من 30 بيضة، إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- كما يصل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، إلى قيمة تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم لقيمة تتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

- وجاء سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات إلى قيمة تتراوح بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.