سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 19-4-2022 في الأسواق

صنع الحلوى والتورتات المختلفة والكيك الذي يظهر بكثرة، خلال شهر رمضان المبارك ومع كثرة العزومات أيضًا، يحتاج إلى البيض، لذا يهتم العديد من الأشخاص بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض، إضافة إلى اهتمامه به لكونه طعاما مهما على مائدة السحور، خلال الشهر الكريم.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، إن هناك استقرارًا في سعر طبق وكرتونة البيض.

وفيما يلي نستعرض «الوطن»، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل، بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

يتراوح سعر طبق البيض الأبيض، بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك، بسعر يتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وصلت قيمة سعر طبق البيض البلدي، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 55 جنيهًا من المزرعة، ويصل إلى المستهلك بنحو 62 إلى 65 جنيهًا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحاته لـ«الوطن».

وتراوح سعر البيض الأحمر بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل كما يلي:

- تراوح سعر البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم إلى 65 و85 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، فتراوح سعرها بين 32 و50 جنيهًا.

ووصلت قيمة سعر طبق البيض الأحمر اليوم الذي يتضمن نحو 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.