أسعار البيض اليوم بالتزامن مع قرب احتفالات شم النسيم 2022 «لون وافرح»

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات شم النسيم 2022، والذي تغلب عليه العديد من الطقوس والمظاهر من بينها تلوين البيض، لذا يهتم الناس بشكل كبير خلال تلك الفترة بالبحث عن أسعار البيض اليوم للقيام بعادة تلوينه مثلما يحدث كل عام من قبل المصريين بجانب تناول الفسيخ والرنجة كمظاهر للاحتفال بهذا اليوم.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البيض سجلت استقرارا منذ عدة أيام، ولكن لا نعلم ماذا سيحدث لسعرها بالتزامن مع أعياد شم النسيم 2022.

أسعار البيض اليوم

وقال عبدالعزيز في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار البيض سجلت استقرار ملحوظًا في الأسواق اليوم الخميس عند نفس أسعار أمس، وفيما يلي نعرض أسعاره في الأسواق قبل عيد شم النسيم 2022.

أسعار البيض اليوم الخميس 21 أبريل 2022

سجل سعر البيض الأبيض نحو 49.5 جنيهًا سعر المزرعة، وبلغ سعره للمستهلك 52_53 جنيهًا.

أسعار البيض الأحمر

وسجل سعر البيض الأحمر اليوم في المزرعة نحو 51 جنيهًا، فيما يصل سعره للمستهلك إلى نحو 58 جنيهًا .

أسعار البيض البلدي

وسجلت أسعار البيض البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

وجاءت أسعار البيض وفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى، كما يلي:

تراوح سعر البيض الأبيض، الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا، فيما وصل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، إلى 32 ووصولا إلى 50 جنيهًا، كما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم بين 65 و85 جنيهًا، فيما تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم الذي يتضمن نحو 10 بيضات بين 30 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم 2022

عادة تلوين البيض ظهرت على مائدة أعياد الربيع مع بداية احتفال المصريين القدماء بعيد شم النسيم، وكان قدماء المصريين ينقشون عليه الدعوات والأمنيات بألوان مستخلصة من الطبيعة.